Ali MAHFICHE

Disc-jockey / animateur a mon compte ( animations de soirées dans des complexes touristique , hôtels … ) depuis 06/1992 a 08/2003.



*Assistant puis opérateur de prise de son a la TELEVISION ALGERIENNE (enregistrements et retransmissions d’événements culturels , sportifs , politiques ….) depuis le 10/10/1995 au 01/02/2011



*Ingénieur du son a LA BOHEME STUDIO PROD (sonorisation de spectacles vivants) du 06/04/1996 au 24/02/2002.



*Ingénieur du son au STUDIO SCORPION ( prise de son , mixage et mastérisation) au cachet du 01/08/2002 au 31/12/2003 .



*ingénieur du son , pigiste pour VIDEO ONE , UNIVERSAL VIDEO AGENCY , ALPHA DESIGN, TELECINEX, LOUNNA-VISION, ZEFILS , BEUR TV, KAROUI & KAROUI PRODUCTION , BADI-vision , International Vidéo Production , Nessma TV , peacock production , MScom,rissala prod , evens com …..…etc. .



Mes compétences :

Mixage

Audio

Audiovisuel

Prise de son

Gestion de la production