Ali MAHJOUBI

ZenithConcept assure des missions d’architecture et de maîtrise d’œuvre tous corps d’état, dans tous les domaines du bâtiment et des grands projets.



Animées par un chef de projet (architecte), nos équipes d’architectes, techniciens et de projeteurs spécialisés réalisent votre projet sur la base des procédures qualité internationales :

* Réalisation d’une esquisse, d’un avant-projet et d’un projet.

* Assistance aux contrats de travaux.

* Réalisation des études d’exécution ou visa de ces dernières.

* Direction de l’exécution des travaux.

* Assistance pour les opérations de réception et la période de garantie de parfait achèvement.

Missions complémentaires : Synthèse générale des études…etc.



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Architecture

Coordination

Décoration

Métrés

Ordonnancement

Pilotage