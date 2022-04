Ali MAHMOUDI

Titulaire d'un diplôme de doctorat d'état en médecine chirurgie et accouchement à l'Université Libre de Bruxelles, et d’une licence de spécialité en gynécologie obstétrique de la même ULB. J'ai acquis de solides connaissances dans ce domaine notamment en chirurgie gynécologique et obstétricale ainsi qu’en échographie. Je suis aussi titulaire d’une Certificat d’études complémentaires en coelio chirurgie. J’ai acquis une grande expérience en obstétrique et en chirurgie gynécologique par voie abdominale et par voie vaginale. Je suis à la recherche d'un poste CDI en France.