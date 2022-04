Ali MAHROUK

De formation Ingénieur Electromecanique, Promotion ENIT Juin 1993

Ayant plus de 20 ans d’expertement dans le domaine du câble, maîtrisant parfaitement les différents processus et apte à mené des projets clé en main dans ce domaine.

Trilingue Anglais, Français, Arabe en plus de ma langue maternelle l'Amazig.



Actuellement j'exerce à CHAKIRA en tant que Chef de Département Engineering (R&D) et je suis prêt pour un changement, car pour moi : Il n'est jamais trop de changer de Route ou même de Direction.



Alors si vous êtes un investisseur ou un industriel du domaine, n’hésiter pas à me contacter pour mettre mon expérience entre vos mains.









Mes compétences :

