Je suis actuellement Responsable Électronique à FDI MATELEC. Mes principales missions sont :

- Mise en place du processus d’éco-conception

- Gestion d'équipe, Planification de projet

- Conception et développement de cartes électroniques éco-conçues.

- Rédaction de cahier de charge

- Étude et Analyse de cahier des charges (Fortes contraintes au niveau coût, encombrement, puissance et rendement)

- Analyse des schémas et choix des composants

- Design de la carte électronique sous Orcad

- Routage de la carte sous Allegro



- Tests, Validation, Mesures, Analyses et Modifications de cartes électroniques





Mes principaux atouts : Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, bonne capacité d'adaptation, facilité de compréhension ainsi qu'une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle ...



Mes compétences :

Développement C/C++/ObjC

Bancs de tests

Traitement du signal

Conception de carte électronique

industrialisation produit grand public

Veille technologique

ORcad

Gestion de projet