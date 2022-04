BJ je suis un mécanicien de bord (essence et diesel) tous types de moteurs et toutes catégories.Ayant une grande expérience dans le domaine maritime de plus de 20 ans .Récemment en retraite. Diplômes de mécanicien obtenus au centre de la marine royale, plus 2 diplômes de sécurité et d abordage maritime obtenus avec les coast-guard américains



Mes compétences :

Électromécanique

Hydraulique

Mécanique générale