Ali MANSOURI

Mansouri Ali, 28 ans,



- Ancien élève du lycée Mohammed KEROUANI.



- Licence es sciences de gestion option finance,



- Magistère en finance et banque.



- Doctorant en finance: thème de recherche: Gouvernance, système de contrôle interne, audit et management des risques bancaires: comparaison entre les banques islamiques et conventionnelles.



- Conseiller corporate à la banque Société Générale.



- Formateur-consultant en finance et les normes comptables IAS-IFRS, auprès de plusieurs instituts privés: IGFC-INTEC et INSIM-SETIF



- Enseignant-assistant en finance, comptabilité, stratégie et audit à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Université de SETIF.



- Commissaire aux compte stagiaire.



- Membre de l'unité de recherche "L'impact de la culture organisationnelle sur la rentabilité des entreprises", agrée par le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - Université de SETIF.



- Membre permanant du laboratoire de recherche : "Vers une société Algérienne d’information : fondements, objectifs et instauration", agrée par le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, Faculté des Sciences humaines – Université MENTOURI de CONSTANTINE.



Je réside à la ville de Sétif, l’est de l’Algérie, belle ville à visiter.



Ravi de vous connaitre.



Mes compétences :

Audit

audit Management

Contrôle interne

Finance

Finance islamique

Gouvernance

Gouvernance d'entreprise

IAS

IFRS

Management

Management des risques

Risques bancaires

Stratégie