Ali MBONGO (ALI)

Commercial pendant plus 8 ans et avocat des entreprises et manager pendant 5 ans, avec une combinaison des expériences clés dans les affaires, je sais me démarquer par mon leadership et mon sens de créativité. Mon parcours professionnel et mon expérience de la vie quotidienne mont aussi appris à madapter sans cesse dans un environnement mouvant et turbulant comme celui des affaires. Je cherche à rejoindre votre entreprise afin de partager avec vous mon savoir-faire et ma passion pour les challenges. Je reste à votre disposition pour plus de détails.