Ali MCHEIK

Gestion d'un projet de recherche scientifique pour des applications dans le domaine de l'energie renouvelable. Mon doctorat se déroule au collège de France, je mène une étude sur des matériaux, à base de silicium, pour des applications photovoltaïques.

Mes tâches principaux sont: 1-une étude expériemntale et bibliographique, 2-Organisation des réunions entre équipes et évaluation mensuelle de l'avancement du projet, 3-Collaboration et communication avec des organismes étrangers (i.e SCRIPPS San-Diego/California), 4-Participation et présentation dans des conférences internationaux (i.e Living Light 2016 San-Diego/California).

Ce projet est en partenariat avec EDF-IRDEP à Chatou.



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Électrochimie

Photonique

Photovoltaïque