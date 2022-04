Ali MEBKHOUTI

Après avoir mené de front deux carrières, l'une dans l'immobilier et l'autre dans la maintenance industrielle, j'ai souhaité complémenter mon expérience par la théorie en intégrant successivement les centres de formation d'Audencia (BTS Force de vente), de la CAPEB (Ecoconception dans le bâtiment) et du CESI (Ingénieur généraliste). L'objectif étant l'acquisition de compétences afin de répondre au mieux à la notion d'ingénieur "généraliste". Après un stage de fin d'étude en Algérie, durant lequel j'ai analysé et levé les freins pour une standardisation des méthodes de travail via une certification selon l'ISO 9001 et l'OHSAS 18001, je souhaiterais retourner travailler dans les pays du Maghreb, ou beaucoup de choses restent à faire...Je reste joignable au 07 60 09 77 24.



