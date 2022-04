Ali MEGBLI

Ali meguebli



gérant de société Smart Soft:



SmartSoft est une société spécialisée en développement et à la création de sites web, de logiciels et de CD interactifs, ainsi de la maintenance software et hardware.



SmartSoft s’appuie sur une équipe Professionnelle expérimentée pour vous apporter l’expertise nécessaire à la mise en place du système d’information et de communication basé sur les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Bureautique

Bureautique [ Word

HTML

HTML XHTML

J2EE

JAVA

Java j2ee

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

MySQL

Mysql & Oracle

Oracle

PHP

Xhtml