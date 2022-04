Ali MEHIDI

RÉFÉRENT MISSION DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 2009 à ce jour

Le pole d'accueil et d'accompagnement s’inscrit dans la politique de la lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme initié par les Cellules de Pilotage de la mission de lutte contre le décrochage scolaire du bassin ouest du Val de Marne.



PRESIDENT DE L'ASSOCIATION RESILIENCE

L'association Résilience a été créée en 2006, elle a pour vocation de mettre en place des actions pédagogiques destinées à un public de jeunes sous forme d’ateliers vidéo, d’accompagner des élèves décrocheurs et absentéiste vers une insertion professionnelle et de mettre en place des formations pour aider à l'insertion de



JOURNALISTE REPORTER 1994 à 2006

France 2

Canal+

Demain TV



FORMATEUR EN JOURNALISME 2006 à 2008

EMC

ETTIC

Faculté de tours



REALISATEUR

Aout 2013 Réalisation d'un documentaire sur un projet humanitaire au Maroc

Août 2012 Réalisation d'un documentaire sur un projet humanitaire en Algérie