Nous sommes une societe Marocaine de construction de batiments tous corps d'états et BTP, négoce import export représentations commercial et commerce international, importation commercialisation et pose de portes et cuisines économiques moyen et haute standing ,nous sommes à la recherche des partenaires promoteurs constructeurs avec de projets à réalisés et ou la sous traitance et finition.

koutixtrav@hotmail.fr

Tél: 0669443317