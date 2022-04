Ingénieur BTP diplômé de l’ESTP (TP 07) et de l’ETSICCP (Ponts et Chaussées Espagne ), j’occupe actuellement le poste de Responsable du département Technique sur un grand projet de construction en Arabie Saoudite: 400 villas.



Mon expérience en Arabie Saoudite sur des projets « Rush » m’a permis de développer deux compétences principales : Etre très réactif en prenant des décisions rapides, et optimiser l’organisation et le reporting afin d’avoir un contrôl continu du chantier.



Mes points forts sont le management humain, une vision pragmatique du chantier et la rapidité de décision. Les responsabilités dont je suis en charge peuvent se décliner sous trois axes : Organisation, Management, Planification.



Mes compétences :

AMO

Chargé d'affaire

Chef de projet

Conducteur de travaux

Maitrise d'oeuvre

MOE

Monteur

OPC

PROGRAMME

Promotion

Promotion immobilière