Ali Mohamed AMANI

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Génie Civil , j'ai occupé le poste d'Inspecteur Contrôle Qualité (QA/QC) à YOUKAIS Spa (Entreprise de grands ouvrages de construction industrielle) sous traitant de IBERDROLA Enginnering et Company, Pour les Travaux de réalisation de la centrale éléctrique à cycle combiné (3x400)MW de Koudiet Eddraouche Wilaya D'el Taref.

Je travaille actuellement en tant qu'Ingénieur Contrôle Qualité (QA/QC) pour le compte de (SOGETRAP Sarl- Filiale du groupe Ramery) sous traitant de Japan Gazoline Company (JGC Corporation), pour les travaux de réalisation des infrastructures de la Station de traitement et d'installation de Gaz et Huile (Bir Seba Field Devlopement Project) Hassi Messaoud.