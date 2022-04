Ali MOUHAMED

JE M'APPEL MOUHAMED ALI MARIE PERE DE 4 ENFANTS,JE SUIS CHEF D'EQUIPE POLYVALANT DANS UNE ENTREPRISE DE TRAITEMENT STATIQUE D'URANIUM(la Somair Areva dans le nord du Niger la region d'Agadez la ville se trouve le site d'exploitation).J'AI 7 ANS D'EXPERIANCE DANS LE DOMAINE(traitement dynamique et chimique d'uranium,le procédé de la lixiviation l'echantionnage et analyse generale et essai).



Mes compétences :

Management opérationnel

Ecoute

Chimie analytique

Analyse stratégique

Climatisation

Chaudronnerie

Mécanique générale