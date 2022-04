Ali MSSALI

* 9 ans d'expérience en Mise en route dans différents milieu industriel et différent processe.



* Développement sur différent automates et systèmes numérique de contrôle commande, telle que YOKOGAWA, DeltaV, ABB 800XaInstall, Siemens PCS7, Step7, Wincc flexible, Protoolpro, GE-Fanuc.



* Etude et réalisation de projet courant faible et instrumentation.



* Audit procédé / instrumentation / automatisme et relevés de l'installation



* Rédaction des documents et standards nécessaires à l'étude et mise en service.



* Planification et suivit des travaux sur chantier.



* Accompagnement technique du client final pour prise en compte de ses besoins spécifiques en automatisme / instrumentation durant le déroulement du projet



* Supervision de la conception des PID (flowsheets) de l'usine



* Définition des besoins matériels et logiciels en gardant la maîtrise du budget et le respect du cahier des charges



* Participation active au processus de consultation fournisseurs et achats



* Gestion de la conception de l'architecture réseau



* Mise en service sur site : interface client pour le système et réseau.



* Animation de Formation des opérateurs et ingénieurs systèmes du client final





Mes compétences :

Gestion de projet

Autocad

Informatique

Pétrochimie

Mobilité internationale

Qualité

Amélioration continue

Mécanique

Management

Automates programmables

DCS

Instrumentation

Electricité

Analyse fonctionnelle

Agroalimentaire

Mines

DeltaV

Siemens PCS7

Ge Fanuc

Yokogawa CS3000

Yokogawa CentumVP

ABB 800XaInstall

Allen Bradely

Télémécanique