Ali MTIBAA

Très à l'aise avec la manipulation du données, j'aime leur donner sens et les voir impacter le réel. L'analyse de données était donc une discipline toute indiquée pour moi. Pour y parvenir, je me suis tourné vers un cycle ingénieur en informatique à l’école Polytech Intl de Tunis, spécialisation Big Data et Business Intelligence.



Je vient juste d'obtenu mon diplôme. En cours, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs stages en tant qu'analyste de données, administrateur et développeur Big Data. Ces courtes durées m'ont permis de découvrir en peu de temps différents marchés, différents types d'entreprises et différents programmes d'analyse. Chacune avait ses objectifs, ses enjeux.



Je suis maintenant à la recherche d'un nouveau emploi et une nouvelle opportunité, toute proposition est la bienvenue.



Mes compétences :

Business Intelligence

Back End

Front End

Symfony

AngularJS

Database Administration

HTML5

Big Data

C Programming Language

C++

Full Stack

Hadoop

Java

Microsoft C-SHARP

Microsoft SQL Server

MySQL

Ofice 2013

Oracle

SQL Server Analysis Services

SQL Server Integration Services

SQL Server Reporting Services