Ali NADERZAD

J'ai des expériences variées dans plusieurs domaines différents. Mon parcours s'étend au journalisme de cinéma, à l'écriture de nouvelles (j'ai un niveau natif en Anglais et en Français et suis publié dans les deux langues) et à l'enseignement secondaire où j'ai travaillé en tant que gestionnaire administratif, à savoir, huit ans à Columbia University à New York, neuf mois en CDD à Sciences Po (en tant que chargé de mission aux Admissions) et presque deux ans à American Graduate School of Paris en tant que co-responsable d'un nouveau programme académique dont les cours proposés sont en ligne entièrement.



J'ai assisté à la conception visuelle du site à partir d'une plateforme Moodle et j'ai monté tous les cours-vidéos qui étaient diffusés sur le site. Je travaille actuellement dans une agence immobilière en tant que gestionnaire. Les matins je gère la comptabilité (saisie des paiements loyer, d'écritures comptables, demandes de service auprès de prestataires) et les après-midi je suis sur les sites, à montrer des immeubles ou appartements et dresser des états des lieux d'entrée ou de sortie.



Je souhaite rencontrer des professionnels qui ont eu un parcours similaire, à savoir dans l'enseignement supérieur, le cinéma et l'immobilier. Je m'intéresse à tout.