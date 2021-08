Ali NADHOIM

À présent, je suis fonctionaire originaire du Ministère de l'Education Nationale et c'est depuis 2013.

Depuis 2011 jusqu'au 29 mars 2013 j'exerçais la fonction d'un Administrateur chargé de l'étude et verification des dossiers de recrutement et en même temps archiviste du de la direction générale de la fonction publique.

J'ai des compétences remarquable sur le langageC/C++, JAVA/J2EE, Je maîtrise aussi differents systèmes de gestion de base de données comme Oracle 11g SQL server,... ainsi que differents langage d'interrogation de bases de données. Je parle français, anlais et arabe. Je comprends et je sais lire l'espagnol.