Madame,Monsieur



Je me présente, Ali Negadi, j’ai 22 ans et je viens de terminer un BTS électrotechnique en juin dernier, j’ai un bac STI option génie électrotechnique, j’ai fait deux stages d'un mois chez SAS B2EI dans lequel j'ai été affecté à un bureau d'études. Auparavant, j'ai effectué un stage à la mairie de Dreux en tant qu'assistant dans les systèmes de sécurités incendies.Durant ses deux stages, j'ai pu apercevoir un travail d'équipe et mieux connaitre l'étiquetage d'appareils , la télécommande des blocs de secours puis le principe de vérification des alarmes dans les lieux publics ainsi que des aperçus positifs du mondes professionnelles.



Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi principalement industriel. Cependant, je suis ouvert à tout emploi non qualifié dans d'autres secteurs. De plus, je possède récemment le permis B et je suis véhiculé.



Sérieux, Ponctuel, Motivé, je voudrais faire part de mes compétences électrotechniques et informatiques que j'ai acquis au sein de ma formation.De plus, je désire faire part de ses qualités personnelles et du fait que de part mes stages, j'apprécie le travail en équipe .



Toutefois,je voudrai approfondir mes connaissances à la globalités des postes que vous me proposerez.



Cordialement,

NEGADI Ali







Mes compétences :

Visual Basic

Oscilloscopes

Microsoft Office

Microsoft Access

Internet