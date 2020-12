Ali REDJAI

Monsieur,



A la recherche d'un poste de comptable, gestionnaire des stocks ou resposable des stocks, je m'intéresse tout particulièrement à votre entreprise. Je souhaiterais vivement m'entretenir avec vous des opportunités qui pourraient s'y présenter. Je soumets mon CV à votre attention.

Certaines de mes qualifications vous permettront une première appréciation :

 Contrat (CID) de 3 ans au sein de la direction des jeunes et des sports, de 2011 à ce jour ;

 Contrat d’une année comme gestionnaire des stocks en 2010 au sien du projet de Baba-Ali 1299 logements CSCEC agence à Alger.

- conseil financier et gestionnaire de l'entreprise privée depuis janvier 2011 à ce jour

Je suis actuellement toujours employé par la diréctioin des jeune et des sports, mais je ne peux mettre toutes mes compétences en œuvre car mon domaine demande la diversifaction et un champ de recheche tres vaste.

Le travail que vous proposez me permettra de valoriser mon savoir-faire. rigoureux mais inventif, passionné par mon métier, je pense être en mesure de vous donner entière satisfaction.

Dans l'espoir que ma candidature saura retenir votre attention, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.





Mes compétences :

Paie

Informatique

Rigoureux créatif pragmatique

Logistique

Contrôle de gestion

Sport

Comptabilité

Fiscalité

Internet