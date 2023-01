Ali SOW (ALI SOW)

Expérience professionnelle:

-Stagiaire en réseaux télécoms au centre de Calcul d'Ousmane Seck (Sénégal)

Compétences:

-Outils : Pack Office, Pack Macintosh

-Langages : Java, Python, C, R

-Base de données : MySQL

-Windows server 2012, 2016, 201 : Active directory

-Système d'exploitation Linux (Ubuntu, Debian)

-Prise en main en distance

-Création de compte utilisateurs sous système Linux

et Windows

-Système d'exploitation Unix

-Notion de Scripting Bash, PowerShell

-Routeur Pfsense, Stomshield, Cisco, Linux

-Création de server DHP, DNS, sous Linux et Windows

server

-Création de contrôleur de domaine

-Notion de cryptologie

-Création de VLAN sous Cisco et sous Linux

-Routage interVLAN