Alice ARTAUD

Actuellement diplômée dun DUT Carrières Juridiques et dune Licence en Droit, je suis à la recherche dun alternance en RH dans le cadre dun Bachelor Gestion Administrative et RH.



Jai, pendant mon parcours, déjà abordé la législation sociale (temps de travail, rédaction de contrats de travail, licenciements), les différentes phases du recrutement ainsi que la rédaction de rapports dégalité des sexes au travail.



Polyvalente et particulièrement motivée, je souhaiterais intégrer une entreprise qui puisse maccompagner vers laccomplissement de mon projet professionnel : devenir Responsable de la Gestion administrative du personnel.



Au plaisir de vous rencontrer si mon profil vous intéresse.