Alice FEREMBACH (BERNARD)

Vous recherchez l'appartement de vos rêves à Paris ?

Bonne pioche ! Je suis là pour vous aider.

Après un brief complet, je vais mettre tout en oeuvre

pour trouver VOTRE pépite.



Après avoir déniché votre futur appartement, je vous accompagne jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente et peux si vous le souhaitez vous mettre en relation avec des courtiers (avec de super taux), des notaires (qui répondent aux mails), des architectes (talentueux), des entrepreneurs/artisans (qui vous réconcilieront avec les travaux) ainsi que des déménageurs (qui déménagent).

Tous testés et approuvés par mes soins sur Paris.



Trouver votre pépite n'a jamais été aussi simple,

elle est à porté d'un clic : alice@agencepepite.com