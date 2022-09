Bonjour !



Architecte diplômée d'Etat depuis 2013. J'ai travaillé à mon compte comme architecte pour des particuliers à Poitiers, Paris et Strasbourg. J'ai aussi travaillé un an dans la conception de cuisines chez Ixina.

Je suis aujourd'hui architecte d'intérieur pour le Groupe Porcelanosa International pour la conception de cuisines, bains, dressing, façades et tout le second oeuvre dans le bâtiment pour les particuliers et les professionnels.



A bientôt !

Alice



Contact :

alice.garruchet@gmail.com / 06 89 988 688



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Développement personnel

Coaching

Vente

Design

Décoration

Aménagement de cuisines