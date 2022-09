Alice GRANIER

J'interviens dans des domaines variés :

Formation professionnelle continue

Intervention psychosociale dans les organisations

Analyse du travail et des conditions de travail

Orientation et conseil en cours de carrière

Aide à l'insertion et au recrutement



Je propose aujourd'hui un accompagnement professionnel et personnel grâce à deux piliers :



- Analyse de compétences et mise en valeur du profil

- Optimisation du CV et de la lettre de motivation

- Travail des candidatures et compréhension du marché du travail

- Mobilisation du réseau professionnel et personnel

- Réussite à l'entretien d'embauche



- Gestion du stress

- Développement de la confiance en soi

- Préparation à la prise de parole en public

- Développement de l'intelligence émotionnelle



Ces sujets vous intéressent ? Connectons-nous et discutons-en !



Vous pouvez également me contacter à l'adresse suivante : alicegranier@wanadoo.fr