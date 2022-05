Alice KANOUNI

Clémajob, cabinet de recrutement généraliste, accompagne et conseille ses clients dans leurs démarches de recrutement. Depuis 2003, nous facilitons la mise en relation entre les entreprises qui cherchent à recruter et les candidats qui recherchent un emploi ou une évolution de carrière.



Que vous soyez une entreprise souhaitant étoffer vos équipes ou un candidat en recherche de nouvelles opportunités, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne dans le recrutement d'un nouveau collaborateur ou dans votre parcours professionnel .



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Management

Gestion de la relation client

Informatique

Cold Calling

Key Accounts

Contract Management

Service Delivery

Invitation to Tender

Business Development

Employment Law

Managed Services