Alice MIGNOT

Intérêts principaux :

- médiation animale

- bien-être du chien dans le travail

- relations humain-chien

- comportement canin

- éducation canine bienveillante



Je suis doctorante en anthropologie à l'université de Liège (avec Véronique Servais) ainsi qu'en éthologie à l'université de Nanterre (avec Gérard Leboucher). Mon sujet de thèse porte sur les bénéfices de l'approche pluridisciplinaire dans la compréhension de la médiation animale et dans l'évaluation du bien-être du chien médiateur.



Je suis diplômée d'un master de psychologie clinique ainsi que d'un diplôme universitaire en éthologie et une formation en médiation animale. J'ai toujours eu une passion pour les animaux et la volonté d'étudier les relations homme-chien dans notre société et comment les améliorer. Par ailleurs, je dirige un blog de vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation bienveillante : comportementcanin.blog ainsi qu'un podcast : dans la tête des chiens.