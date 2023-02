Alice MORIN

Lycée Jean-Macé (Niort) avec Bac STMG 2022 Mention Assez Bien



BAFA 2022 (Poitiers 86000)



Journée Citoyenne 2022 (St-Maixent l'Ecole 79400)



Université de Poitiers 2023 :

Licence 1 de Sociologie



Langues:



Français : écrit, lu et parlé

Anglais : écrit, lu et parlé

Allemand : écrit, lu et parlé

Arabe : parlé





Expérience professionnelle:



Stage de 3e 2019 à l'IFFCAM de Coutières 79340



(Formation technique au cinéma animalier)

Stage de 1ere 2021 au Bois du Poitou Soudan 79800

(Initiation à la gestion d'entreprise)



Stage BAFA2022 en responsabilité à Poitiers