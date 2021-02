Alice NGO DIPOUMBI

BECKY STORE est un magasin spécialisé dans la vente des objets de décorations et d'aménagement de votre intérieur.

Nous sommes situés au cameroun; à yaoundé au quartier Biyem Assi; lieu dit "biyem assi lac";

Vous y trouverez tout sur la décoration de la maison.

Vous pouvez y déposer vos listes de mariage et vos invités choisiront selon vos désirs dans notre large choix d'Art de Table; Couverts;Verreries; Services de Table ; ustensiles de cuisine; linge de lit et tout autre objet de décoration

Enfin; nous prodiguons des conseils en décoration pour harmonisuer votre intérieur



