Alice NIANG

Motivée, réactive et à l'affût des évolutions du marketing digital!



Exerçant actuellement au sein d’une entreprise d’investissement immobilier en tant que chargée de communication et responsable du marketing, j’ai eu pour mission d’orienter les différentes sociétés du Groupe vers les nouvelles technologies et les nouveaux outils numériques et digitaux.

Mon savoir-faire :

– Gestion Stratégique et opérationnelle de projets de communication – Réalisation de supports publicitaires, Affiches, Flyers, brochures, 3ème de couv… – Organisation de déplacements, réunions et séminaires

– Veille concurrentielle, E-réputation et statistiques de résultats

– Etablissement et suivi de pages sur les réseaux sociaux, Viadeo, LinkedIn, FBK..

– Développement des campagnes performantes de marketing en ligne

– Rédaction de rapports de référencement SEO simplifié (Google+)

– Création de campagnes Adwords de référencement (Google+)

– Création pages actualités de site web, rédaction de contenu textuel (WordPress)





Mes compétences :

Mobile marketing

Traduction anglais français

Informatique de gestion

Administratif

Communication

Amadeus

Adobe Photoshop

Elaboration de stratégie de communication et de ma

Analyse statistique

Gestion des données de référence

Wordpress

Email marketing

Supports de communication

Veille concurrentielle

Réseaux sociaux