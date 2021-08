Alice PAYRE

Forte d'une expérience de 30 ans, dans tous les domaines de l'entreprise, allant du secrétariat à la gestion et comptabilité et dans de multiples branches d'activité : bâtiment, cabinet d'architecture, espaces verts. Je suis également titulaire d'une capacité de transports de marchandises.

Le premier objectif de SCRIBAN TELESECRETARIAT est de devenir un allié indispensable aux entrepreneurs qui souhaitent une assistance administrative et la possibilité d'avoir comme partenaire une vraie professionnelle.





Mes compétences :

Appel doffres

Comptabilité

Secrétariat

Compte prorata

Gestion administrative

Organisation du travail

Informatique bureautique

Communication d'entreprise