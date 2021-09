Alice PAYRE (RIGAUD )

Forte d'une expérience de près de 40 ans, dans tous les domaines de l'entreprise, allant du secrétariat à la gestion et comptabilité et dans de multiples branches d'activité : bâtiment, cabinet d'architecture, espaces verts. Je suis également titulaire d'une capacité de transports de marchandises.



En 2008, création d'une entreprise de Transport que j'ai dirigé en tant que Directeur Technique et Financier jusqu'en 2018.



Changement de vie radical en 2018, installation en Vendée où je travaille désormais en tant que Comptable dans une entreprise de revente de véhicules d'occasion.





Mes compétences :

Management

Appel d'offres

Comptabilité

Secrétariat

Compte prorata

Gestion administrative

Organisation du travail

Informatique bureautique

Communication d'entreprise