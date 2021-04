Alice PEUPLE

Domaines de compétences :

> Communication internet, expertise Social Media

- Réflexion sur la plateforme de marque, le bénéfice consommateur, le message

- Conseil en stratégie, choix des supports de communication web et social média, mise en place du dispositif

> Management des équipes chefs de projets/community managers

> Gestion de la relation commerciale



6 ans d'expérience en agence digitale.



Langues :

Anglais courant et professionnel

Base en espagnol et en italien

2011 : Cours de remise à niveau en italien



Intérêts personnels :

Mon blog moto : http://achickonabike.wordpress.com

Membre de l'association Girlz in Web : http://girlzinweb.com/

2011-2012 : Cours du soir à l'Ecole du Louvre - Initiation à l'histoire de l'art



Mes compétences :

Stratégie internet

Social media

Management

Relation clients

Formation

Conseil

Marketing

Communication

Internet

Digital

Réseaux sociaux