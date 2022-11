Alicia MARTIN

20 ans d'expérience dans le domaine des sytèmes d'informations hospitaliers et des équipements biomédicaux en France et à l'international. Dotée d'une capacité de travail importantes ainsi que d'une capacité à consolider ou créer des marchés pour des solutions technologiquement innovantes, le succès étant basé sur l'analyse et la définition stratégique du marché adressé ainsi que la mise en place de relation à long terme avec les clients, les partenaires (y compris les distributeurs).



