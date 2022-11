Alicia SANABRIA

Issue d’un BTS Assistante de Gestion en alternance au centre de formation MAESTRIS SUP à Lille, je recherche actuellement un poste dans lequel je pourrais durablement m’investir.

Mes multiples expériences dans la gestion administrative au sein d’un service m’ont permis de développer un vrai sens de l’accueil des usagers, le conseil et la gestion de dossiers. J'ai acquis de solides compétences dans le milieu social. J’ai pu occuper par exemple dans plusieurs services, des postes auprès du Conseil Départemental du Nord. Mais j’ai également d’autres expériences dans le secteur privé ce qui fait de moi un atout pour les futurs recruteurs.

Aujourd'hui, je recherche des missions polyvalentes où je pourrais mettre en application mes savoir-faire en secrétariat et en assistanat d'une direction.

A l’écoute, ma capacité à établir des priorités, mon esprit d’analyse et mon sens des relations humaines font de moi une collaboratrice sérieuse, volontaire et polyvalente.

Je recherche activement un poste sur Lille et ses alentours, n’hésitez pas à me contacter pour un échange professionnel sur ma messagerie a.licia27@hotmail.fr.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Outlook

Progiciel de gestion

OpenOffice