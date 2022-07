Alicia TIRATEAU

Après un parcours universitaire en Histoire et Sciences Humaines et poussée par l'envie d'assouvir ma curiosité sur divers sujets, je me suis lancée dans la rédaction d'articles aussi variés que passionnants sur plusieurs sites internet afin de répondre aux demandes des web-masters. Grâce à cela et à mon cursus universitaire, j'ai pu acquérir les techniques rédactionnelles du web mais également une volonté d'effectuer des prestations de rédaction de qualité. Aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai créé mon entreprise de rédaction pour servir autant les particuliers que les entreprises, associations etc.

La création de mon site internet (www.globalredac.com) me permet d'être en contact avec toutes les personnes qui souhaitent obtenir des rédactions personnalisées, suivies et uniques pour leurs sites internet, leurs blogs et e-commerces. je propose également des prestations de correction, de relecture, de rédaction de courriers et lettres, de synthèses et de recherches documentaires. Les maîtres mots de mon travail de rédactrice sont essentiellement basés sur une volonté de qualité, mais aussi sur un travail personnalisé qui s'adapte aux besoins et aux exigences des demandeurs.

J'ouvre mes compétences également à de plus grands projets qui me seraient proposés car la qualité d'un écrit est à mes yeux une priorité.



