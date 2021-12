Alicia ZABORSKI

Récemment diplômée d'un Master 2 de Traduction à l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, je me spécialise dans la traduction juridique (langues : français, anglais et polonais). J'ai aussi des compétences en rédaction web, ainsi qu'en préparation et correction de copie (secteur éditorial), et je maîtrise les principaux outils de PAO ainsi que le code HTML.



J'ai effectué un stage de traduction pour le média Yesmag entre juillet 2020 et avril 2021. Yesmag est une application spécialisée dans l'apprentissage de l'anglais, qui propose des articles écrits en anglais avec une traduction en français. Pendant mon stage, j'ai traduit et mis en ligne des articles, en utilisant les outils de TAO et le code HTML. J'ai également fait de la rédaction en anglais et en français pour l'application.



Entre 2017 et 2019, j'ai effectué une alternance aux éditions Fabert, dans le cadre de mon cursus à l'école Asfored. Les éditions Fabert se spécialisent dans les ouvrages sur l'éducation et la pédagogie. Pendant mon alternance, j'ai corrigé des manuscrits destinés à être publiés par la maison d'édition, rédigé des communiqués de presse et créé des documents publicitaires.