Alidé PEDRO

C’est l’histoire d’une union entre plusieurs PME,TPE et artisans électriciens qui partagent les mêmes valeurs dans l’accomplissement de leurs métiers.



La SAS UCEAG est à la fois :

• Une société d’ingénierie et travaux électriques

• Une société de conseil en développement d’affaires dans le secteur de l’énergie.



UCEAG apporte son expertise dans différents domaines d’activités :

• le bâtiment et infrastructure

• l’énergie

• l’industrie



« Nous intervenons dans tout le cycle en V des projets de nos clients en commençant par la spécification du besoin, l’étude puis la réalisation et la mise en service en assurant un niveau de qualité élevé et constant »



Nous assurons en permanence la satisfaction de notre clientèle. Cette clientèle est le premier vecteur de communication de notre marque « UCEAG ».



Découvrez nous sur notre site :

www.uceag.fr





Mes compétences :

Électrotechnique

Management

Pilotage d'entreprise

Lean supply chain

Management commercial

Business development

Energie

Aéronautique

Travaux publics

Transport ferroviaire