Alihasana SHAIK ALAUDDEEN

Une expérience professionnelle réussie de 5 années acquise dans les secteurs des Comptabilité, Ressources Humaines et de l’Aviation m’a permis de développer des qualités essentielles au métier de gestionnaire de paie : rigueur, discrétion, sens de l'organisation et surtout de l'écoute et du conseil apporté au client.



Au cours de ces missions, j’ai démontré ma capacité à travailler aussi bien seul, en toute autonomie, qu’en équipe. Curieux et réactif, très serviable envers mes clients, je suis capable de faire face à des situations diversifiées, en constance mutation et fais-en sorte de toujours être en veille technologique.



J’apprécie de pouvoir prendre des initiatives et suis vraiment à l’aise avec les chiffres. Pédagogue, j’ai été en charge de cours portant sur la logistique financière au bénéfice d’un public adulte.



Anglophone, je me sens à l’aise dans différents milieux socio-culturels et souhaite vivement pouvoir faire évoluer mes fonctions vers l’international.



Souhaitant que ma formation et mon expérience puissent être utiles à l'un de vos clients, je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.



Mes compétences :

SPSS

SAP FI

Microsoft Excel

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint