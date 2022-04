Aliinthy SANGARET

Bonjour,

je m'appelle Inthy Sangaret je suis assistant social de formation. j'ai une bonne expérience dans la conduite de projet de santé ou de développement communautaire. La prise en charge de jeunes ou d'enfants en situation difficiles m'interssent car j'ai également une expérience assez intéressante dans ce domaine et j'ai également soutenu un mémoire dans ce sens.



Mes compétences :

 Techniques d’animation

 Gestion de Programmes de Développement Communaut

 Gestion des Services Sociaux Spécialisés

 Enquêtes et Médiation familiale

 Organisations Communautaire

 Prise en Charge Psychosociale des patients en mi

 Counseling, (IST/SIDA, PF, Nutrition)

 Techniques de Communication et Administrative

 Santé communautaire

 Relation et Communication Sociale

 Animation (IEC) et Education pour la Santé (EPS