Alili MOSTAFA

Dédié à l’Agriculture, l’Environnement, le Développement Durable et l’Investissement, Crée dans le cadre du programme "Jeunes investisseurs" du PNDA en 2007, il avait démarré avec l’activité d’installation des systèmes d’irrigation, le profile est actualisé en suite pour les études et les conseils dans le domaine agricole, environnemental et de l’investissement.

La forte technicité de notre bureau se décline en différentes prestations pour les agriculteurs et entreprises et collectivités notamment :

Études et conseil...

 Elaboration des demandes de soutien de l'Etat (FNDIA, FLDDPS, PPDRI).

 Etudes de faisabilité technico-économique des projets agricoles (R'Fig, Leasing, Crédit classique, TAHHADI).

 Consultation et audit réglementaire (notamment le foncier agricole).

 Etudes de dimensionnement des systèmes d'irrigation (la 522).

 Etudes de la faisabilité technico-économique pour la mise en valeur des périmètres proposés par les commissions d’orientation - création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevages (la 108).

 Etude d’aménagement, de protection et de renforcement du patrimoine forestier.

 Etude et suivi des projets de proximité de développement rural confiés à l’EAGR.

 Levées topographiques et délimitation par GPS, travaux de cartographie et de montage des systèmes d’information géographique.

 Etudes techniques et de l’investissement entrants dans le cadre du programme de la promotion des PME (CALPIREF et ANDI).

 Diagnostic et plan de mise à niveau des PME – Programme national de mise à niveau des PME (ANDPME).

 Etudes et notices d’impact sur l’environnement, étude de danger et audit environnemental.

Produits logiciels...

Le génie logiciel ou le développement d'applications informatiques pour les organismes agricoles et autres organismes, parmi nos clients les chambres d'agriculture de Bechar, Constantine et Relizane, la direction générale de l'ONTA (dont un logiciel de gestion du foncier agricole est encours d'approbation par la direction générale).

Mais aussi : Logiciels scientifiques comme AgroProjects ou la gestion des analyses du sol et de l'eau ce logiciel fait l'objet d'une séance de démonstration a l'INSID le 20/04/2009, ces logiciels sont téléchargeables gratuitement via notre site web :Array.

Réglementation agro-environnementale

Soucieux de garantir à nos clients une pertinence avérée, notre « Aflou Agro » effectue une veille quotidienne de la réglementation agro-environnementale...



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Étude de marché

Etude d'impact et analyse environnementale

Developpement applications informatiques