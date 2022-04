Alim EL HASSAIN

Je suis diplômé en design produits ,en design graphique et multimédias. J'ai actuellement un statut de designer indépendant et j'effectue diverses missions dans le domaine du design (Produit, industriel, graphisme, web, 3d, animation, sound design).



http://alimelhassain.wixsite.com/monfolio



Mes compétences :

Design

Rendu 3d

Design industriel

Conception 3D

Conception de produit

3D Studio Max

Animation 3D

Modélisation 3D

Adobe Muse

Adobe After Effects

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Web design

Adobe Photoshop

Motion design

Design graphique

Illustration