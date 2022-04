Alima BAKAYOKO

Alimata BAKAYOKO née le 21 juillet célibataire avec un enfants.

titulaire d'un diplôme IATA en transport aérien et tourisme.

mannequin professionnel et hôtesse de gala, d’accueil pour les réceptions et mariages, majorette de côte d'ivoire.

quelques manifestations au quelles j'ai participé :

- hôtesse à l'investiture du président de la république de côte d'ivoire le 21 Mai 2011 à Yamoussoukro

- hôtesse de gala EBONY

- bâtisseur de l'économie

- hôtesse pour la cérémonie d'ouverture de la société téléphonie mobile GREEN CI

- hôtesse à la cérémonie de dédicace du livre "MA PART DE VERITES" de CHARLES BLE GOUDE

- hôtesse pour un crémière de la CNPS

- défilé lors de la 46eme et 48eme fête d'indépendance de la côte d'ivoire.

j'ai une très bonne maîtrise du logiciels AMADEUS et des logiciels Word et Excel,j'ai eu à travailler dans deux agences de voyages dont MALIKA VOYAGES, ORGA VOYAGE,PÉNÉLOPE PROFESSIONALS TRAVEL ,APY TRAVEL.

aujourd'hui je suis a LABAIKA VOYAGES



Mes compétences :

Commercial

Communication

Service à la clientèle

Tourisme

Transport

Transport Aérien

Voyage

Voyages