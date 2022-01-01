Alimatou M'BOUP-BUISSON

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Dijon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
42 ANS PACSEE -- 2 ENFANTS 7 ET 12 ANS
ACTUELLEMENT EN POSTE CHEZ BERICAP FRANCE A LONGVIC DEPUIS DECEMBRE 2015 (POSTE OCCUPE EGALEMENT EN 2014) EN TANT QU'AGENT ACCUEIL ET SOUTIEN RH.
DIFFERENTS PROFILS : GESTIONNAIRE ASSURANCE / FORMATRICE LOGICIEL HOSPITALIER / AGENT ADMINISTRATIFS SERVICE RH / AIDE COMPTABLE.
SUITE A 2 CONTRATS EN CDI QUE J'AI CHOISIT D'INTERROMPRE CAR NE CORRESPONDAIENT PAS A MES ATTENTES, JE TRAVAILLE DESORMAIS EXCLUSIVEMENT AVEC L'AGENCE INTERIM MANPOWER.
ON DIT DE MOI QUE JE SUIS POLYVALENTE AUTONOME FORTE ADAPTABILITE RIGOUREUSE ET FORCE SOCIABILITE.
Mes compétences :
Français Langue Etrangère
LOGIEL SYMPHONIE
LOGICIEL PRIMWEB
Traduction espagnol français
LOGICIEL ADP RH
Traduction anglais français
CIEL Gestion commerciale
LOGICIEL CPAGE
Internet
Ciel Compta
Microsoft Office
SAP
Pas de formation renseignée