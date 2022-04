Alimatou M'BOUP-BUISSON

42 ANS PACSEE -- 2 ENFANTS 7 ET 12 ANS

ACTUELLEMENT EN POSTE CHEZ BERICAP FRANCE A LONGVIC DEPUIS DECEMBRE 2015 (POSTE OCCUPE EGALEMENT EN 2014) EN TANT QU'AGENT ACCUEIL ET SOUTIEN RH.

DIFFERENTS PROFILS : GESTIONNAIRE ASSURANCE / FORMATRICE LOGICIEL HOSPITALIER / AGENT ADMINISTRATIFS SERVICE RH / AIDE COMPTABLE.

SUITE A 2 CONTRATS EN CDI QUE J'AI CHOISIT D'INTERROMPRE CAR NE CORRESPONDAIENT PAS A MES ATTENTES, JE TRAVAILLE DESORMAIS EXCLUSIVEMENT AVEC L'AGENCE INTERIM MANPOWER.

ON DIT DE MOI QUE JE SUIS POLYVALENTE AUTONOME FORTE ADAPTABILITE RIGOUREUSE ET FORCE SOCIABILITE.



Mes compétences :

Français Langue Etrangère

LOGIEL SYMPHONIE

LOGICIEL PRIMWEB

Traduction espagnol français

LOGICIEL ADP RH

Traduction anglais français

CIEL Gestion commerciale

LOGICIEL CPAGE

Internet

Ciel Compta

Microsoft Office

SAP