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Alimatou M'BOUP-BUISSON

DIJON

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Dijon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

42 ANS PACSEE -- 2 ENFANTS 7 ET 12 ANS
ACTUELLEMENT EN POSTE CHEZ BERICAP FRANCE A LONGVIC DEPUIS DECEMBRE 2015 (POSTE OCCUPE EGALEMENT EN 2014) EN TANT QU'AGENT ACCUEIL ET SOUTIEN RH.
DIFFERENTS PROFILS : GESTIONNAIRE ASSURANCE / FORMATRICE LOGICIEL HOSPITALIER / AGENT ADMINISTRATIFS SERVICE RH / AIDE COMPTABLE.
SUITE A 2 CONTRATS EN CDI QUE J'AI CHOISIT D'INTERROMPRE CAR NE CORRESPONDAIENT PAS A MES ATTENTES, JE TRAVAILLE DESORMAIS EXCLUSIVEMENT AVEC L'AGENCE INTERIM MANPOWER.
ON DIT DE MOI QUE JE SUIS POLYVALENTE AUTONOME FORTE ADAPTABILITE RIGOUREUSE ET FORCE SOCIABILITE.

Mes compétences :
Français Langue Etrangère
LOGIEL SYMPHONIE
LOGICIEL PRIMWEB
Traduction espagnol français
LOGICIEL ADP RH
Traduction anglais français
CIEL Gestion commerciale
LOGICIEL CPAGE
Internet
Ciel Compta
Microsoft Office
SAP

Entreprises

  • DAURELLE POIDS LOURDS - ASSISTANTE COMPTABLE

    2015 - 2015 FACTURATION, ACCUEIL CLIENTS INTERNATIONNAUX (LANGUE ANGLAISE REQUISE) CONSEIL

  • BERICAP France - STANDARDISTE - SOUTIEN RH

    Longvic les Dijon 2015 - maintenant

  • CHU + CGFL CENTRE LECLER DE LUTTE CONTRE LE CANCER - TECHNICIENNE ADMINISTRATIVE

    2011 - 2013 GESTION RH

  • GIP CPAGE - FORMATRICE / GESTIONNAIRE APPLICATION

    Dijon 2006 - 2008 GIP CPAGE : EDITEUR DE SYSTEMES INFORMATIQUES POUR LES HOPITAUX
    PRISE EN CHARGE ET FORMATION DE GROUPE ADULTES DE 10 PERSONNES MAX

  • AREAS-CMA - GESTIONNAIRE SINISTRES AUTOMOBILES

    2000 - 2002 GESTION DOSSIERS SINISTRES AUTOMOBILES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau