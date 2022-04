Alimi MOHSEN

Dr. Mohsen ALIMI est un économétricien universitaire titulaire d'un doctorat en Méthodes Quantitatives de l'Université de Sfax depuis 2011. Il a obtenu une Maîtrise en économétrie de l'Université de Sfax en 2003 et un Mastère en Sciences économiques de l'Université de Sfax en 2005. Actuellement, il occupe un poste entant que Maître Assistant permanent à l'Institut d'Informatique et de Gestion au département des Méthodes Quantitatives à l'Université de Kairouan. Depuis 2005, il est membre de l'Unité de Recherche en Gestion Industrielle et Aide à la Décision à la Faculté des Sciences Economiques et Gestion à l'Université de Sfax. L'intérêt principal de recherche de Mohsen porte sur les questions de modélisation et de prévision non-linéaires en économétrie des séries temporelles. Il est également intéressé à la dynamique complexe non-linéaire, dont la théorie du chaos constitue une part importante et leur application dans la macroéconomie et la finance.



Mes compétences :

Théorie de chaos

Technique de prévision

Dynamiques des modèles non linéaires

Économétrie appliquée des séries temporelles