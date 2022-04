Alimou CAMARA

Enseignant dans le supérieur depuis 1995 à l'Université Paris-Est Créteil pour des cours d'expression écrite et orale, je suis passé de la faculté de lettres modernes à l'IUT de Créteil, après un DEA de linguistique en "échanges interlinguistiques et interculturels dans le monde européen" en 1997, pour des cours de "Culture et communication" destinés à des étudiants de Génie électrique et informatique industrielle, futurs techniciens supérieurs. Parallèlement, à la faculté de sciences de l'éducation, je dirige des cours de grammaire, "études de la langue française par les textes" pour des étudiants de L2 qui se destinent à l'enseignement. Depuis 2009, après un CAPES de Lettres modernes, j'ai été muté au collège Eugène Chevreul de L'Haÿ-Les-Roses comme professeur de Lettres modernes, tout en continuant à exercer à l'Université Paris-Est Créteil.



Mes compétences :

Sens des responsabilités et polyvalence

Relationnel aisé

Dynamique et très attachée aux résultats

Organisation et stratégie

Pédagogie par projet