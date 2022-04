Alina FIGIEL

Comptable avec expérience acquise majoritairement dans les PME, je suis actuellement à la recherche d'un poste qui me permettra de retrouver une motivation professionnelle.



J’aime travailler et m’investir dans toute tâche qui m’est confiée.



Je suis une personne dynamique, courageuse si motivée, rigoureuse avec le sens du détail, souriante et de bonne humeur et bien évidemment une personne discrète et de confiance



Mes compétences :

Règles et technique comptable

Comptabilité générale

Logiciels comptables CIEL, SAGE 100 et CEGID Exper

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010