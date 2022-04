Alina KARPOVA

Je suis titulaire d’un Master en Gestion des Entreprises (MBA) option Marketing et Communication. J’ai occupé durant presque 3 ans le poste de responsable de marque (brand manager) au sein d’une importante entreprise de biens de grande consommation en Russie, où j’étais chargée du développement de produits, du marketing et de la gestion d’événements. Depuis mon installation en France, je me suis spécialisée en webmarketing et je suis à la recherche d’un poste en CDI dans un environnement international où je peux mettre à profit mon profil international : je maîtrise 4 langues étrangères et j’ai des connaissances de différentes cultures.



Je suis une organisatrice de communauté des expats sur Cannes (via Facebook). J'organise les événements networking.



Je vous prie de me contacter par e-mail: alina.mkng@gmail.com ou par téléphone +33(0)609145884.



Mes compétences :

Mailchimp

Gestion de contenu

Marketing opérationnel

Google analytics

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Google Adwords

Négociation

Wordpress

Google Web Toolkit

Balsamiq

Webmarketing

FileZilla